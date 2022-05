Atelier maman enfant Rennes centre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier maman enfant Rennes centre, 5 avril 2020 14:00, Rennes. 5 avril – 2 mai 2020 Sur place Sur inscription 0695108986 Atelier phylo enfant, et nail art pour maman Quelle maman n’a jamais rêvé de prendre du temps pour soi ? Oui mais avec chouchou à garder c’est difficile… et pourtant… Laissez vous guider par trois bonnes fées pour relever ce défi ?‍♀️?‍♀️?‍♀️ Nous vous proposons un atelier “mère-enfant” avec du temps rien que pour vous Mesdames ! Le principe de l’atelier ? Accueillir 4 mamans et 4 enfants pendant 1h00 : – un atelier philo pour les petits loulous animé par Noémie d’En-vie d’éveil’ (https://www.facebook.com/En-Vie-dEveil-189277761786827/ ) : Après la lecture d’une histoire ? les enfants sont invités à discuter et réfléchir autour de grandes questions de la vie ? partage, bienveillance, écoute et respect garantis ⭐ – un atelier Nail art ou modelage des mains (au choix ) pour vous Mesdames avec Marine de “MizuHana Nail Art” (https://www.facebook.com/MizuHana/ ) : évadez vous avec une prothésiste ongulaire de qualité ! ?✈? Le tout autour d’un goûter fourni sous forme de buffet par Gaelle d'”Allo Petit Dej” (https://www.facebook.com/allopetitdejrennes/) ????? Profitez d’un moment de détente et de bien-être pour vous et votre enfant ? Vous pouvez suivre le travail de nos intervenantes directement sur les liens. Oui nous ne nous improvisons pas pro, nous le sommes ? Pour vous satisfaire, nous vous proposons trois horaires qui s’adaptent au rythme des plus petits ? : ✅ 13h45 : 4 mamans + 4 enfants (âgés idéalement entre 9 et 12 ans) ✅ 15h00 : 4 mamans + 4 enfants (âgés idéalement entre 7 et 9 ans) ✅ 16h15 : 4 mamans + 4 enfants (âgés idéalement entre 5 et 7 ans) ✔️ Atelier assuré pour un groupe de 4 mamans 4 enfants ? ✔️ Tarif unique de 15€ pour une maman et un enfant ( réservation obligatoire ) ✔️ Atelier proposé sur la commune de Melesse ? ✔️ Atelier limité à 12 mamans ! 4 par 4 maximum Réservation et informations : uniquement via la page fb Allo petit dej Rennes ou au 06 95 10 89 86 ✔ Atelier sur la ville de Melesse 10 mns de Rennes, voiture obligatoire pour venir. Rennes centre Saint-Germain Rennes 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 5 avril 2020 – 14h00 à 14h30

