ATELIERS “L’INNOVATION COLLABORATIVE AU CROISEMENT DES FILIÈRES” Rennes – Brest – Saint Brieuc – Quimper – Lorient – Lannion – Vannes, 8 janvier 2019 09:00, Rennes. 8 et 9 janvier 2019 Sur place Sur inscription Vous avez une idée de projet innovant et recherchez des partenaires ? Vous souhaitez proposer vos compétences pour intégrer un projet en cours de montage ? Le 8 janvier 2019 de 9h à 10h30 à Rennes, Brest, St Brieuc, Quimper et Lorient Ou Le 9 janvier 2019 de 9h à 10h30 à Rennes, Lannion et Vannes En vue du lancement du 4ème appel à projets “l’innovation collaborative au croisement des filières” par le Conseil régional de Bretagne, les pôles compétitivité en partenariat avec les 7 technopoles, vous proposent un petit déjeuner de présentation de l’appel à projets. (Re)découvrez cet appel à projets, rencontrez vos futurs partenaires, échangez avec les acteurs susceptibles de vous accompagner dans le montage de vos projets lors de ce moment d’échanges ! La parole vous sera également donnée pour présenter une idée de projet ou une compétence ! Inscription sur : https://www.images-et-reseaux.com/agenda/ateliers-linnovation-collaborative-au-croisement-des-filieres/ Où et Quand ? Rennes 8/01/19 et le 9/01/19 : Campus de Beaulieu, Allée Jean Perrin, Bâtiment 9A «Espace des Technologies Innovantes » Brest 8/01/19 : IMT Atlantique, 655 Avenue du Technopôle, 29280 Plouzané Lannion 9/01/19 : ENSSAT, 6 Rue de Kerampont Saint-Brieuc 8/01/19 : Pôle Universitaire Mazier, 2 Avenue Antoine Mazier Vannes 9/01/19 : rue André Lwoff, bâtiment Yves Coppens dans l’UFR Sciences et Sciences de l’Ingénieur (SSI) Lorient 8/01/19 : AudéLor, 12 avenue La Perrière, Lorient Quimper 8/01/19 : Technopole Quimper-Cornouaille – Salle visioconférence Cantine Numérique – 2 rue François Briant de Laubière, Quimper Ateliers organisés en partenariat avec les 7 Technopoles de Bretagne Au plaisir de vous rencontrer ! Sébastien CANN, Pôle Mer Bretagne Atlantique Claire DELAUNAY, Végépolys Sarah GUY, Images & Réseaux Marie-Christine LANCIEN, EMC2 Charlotte NNY, Atlanpole Biotherapies Laurent SEIGNER, Id4Car Gwenn WEBER, Valorial Rennes – Brest – Saint Brieuc – Quimper – Lorient – Lannion – Vannes allée jean perrin rennes 35700 Rennes Ille-et-Vilaine mardi 8 janvier 2019 – 09h00 à 10h30

