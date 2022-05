Atelier massage entre copines ( on compose votre équipe si vos copines ne sont pas dispo )) Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier massage entre copines ( on compose votre équipe si vos copines ne sont pas dispo )) Rennes, 2 octobre 2020 00:00, Rennes. 3 et 17 octobre 2020 Sur place 34 0695108986 Un atelier d’une heure trente de massages variés http://www.capturer-linstant.comoi ??

1h30 entre 5 copines mais si vous n’avez pas votre équipe de copine on s’en occupe ^^

1 lieu privatisé à l’ambiance cocooning aux portes de Rennes

3 ateliers “chouchoutage” par participante

1 boisson chaude et des douceurs à déguster ?☕

Des professionnelles du bien-être diplômées chacunes dans leur specialisation que vous découvrirez. Le déroulement :

Vous serez accueillies par nos 4 Wonder women du jour ?‍♀️, autour d’une boisson chaude .

Chaque participante aura accès aux 3 ateliers suivants: 1) Paqui sera présente avec un massage ayurvédique, détente garantie

Son site pour tout comprendre ( https://www.facebook.com/101389168301149/posts/140231434416922/ ) 2)Un portrait photo réalisé par Cecilia, photographe de métier ??

www.capturer-linstant.com 3) 1 atelier Modelage des mains pour un instant de détente inattendu ?? C’est donc une 1h30 pleine de détente et de douceur qui vous attend, un cadeau à se faire soi- même ou à offrir, une meilleure amie, un enterrement de vie de jeune fille de?, une fratrie à gâter, et pourquoi pas même une baby shower ?

Comment faire:

5 creneaux de 1h30 chacun:

Samedi: 10h00 , 13h , 15h ,17h, 19h Le tout bien sur autour d’un buffet gourmand et de boissons chaudes ?☕? by Allo Petit Dej Rennes, spécialiste de la livraison de petit-déjeuner en entreprise et aux particuliers

Suivez ma page ⬇️

https://www.facebook.com/allopetitdejrennes.fr/ Le prix : 33€ par participante Le créneau de 13 17 h sera réservé aux filles qui ne peuvent composer une equipe de 5, inscrivez vous individuellement et je composerais votre équipe de 5 pour vous, la bonne occasion de rencontrer de nouvelles personnes sympa :) Vous pouvez suivre nos actualités et la date de nos ateliers sur la page fb : https://www.facebook.com/Atelier-cocooning-entre-copines-by-Allo-Petit-Dej-Rennes-101389168301149/ Une réservation est obligatoire pour que tout soit carré le jour J Pour nous joindre ☎️

