Atelier maman ( ou papa ) enfant d’Halloween Rennes, 31 octobre 2020 09:30, Rennes. Samedi 31 octobre 2020, 09h30 Sur place 35 0695108986 Un atelier à partager, une photo par un photographe pro pour immortaliser cet instant http://www.capturHalloween avec votre enfant ?

Les ateliers sont pour 4 mamans et 4 enfants maxi par heure pour un instant intimiste ( à partir de 3 ans )

Si vous n’avez pas 3 copines pour vous suivre dans cette aventures, vous partagerez ce moment avec 3 supers mamans solos ?‍♀️

Pour les mamans un modelage des mains, des boissons chaudes et des petites douceurs à partager ☕ Pour votre enfant un atelier ludique sur le thème d’Halloween avec une professionnelle de la petite enfance ?‍

( https://www.facebook.com/Gaëlle-et-katia-110859177425209/ ) Pour vous deux un super moment à partager et cerise sur le gâteau un portrait photo de vous deux ?‍?? réalisé par Cécilia photographe de métier ( www.capturer-linstant.com ) Alors pour réserver c’est au 06 95 10 89 86 Tarif : 35€/ par maman/enfant Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine samedi 31 octobre 2020 – 09h30 à 18h00

