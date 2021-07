Rennes gymnase Jean Prouff Rennes Rennes à la mer et au vert / Sortie à Carolles Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Rennes à la mer et au vert / Sortie à Carolles, 9 août 2021-9 août 2021, Rennes. Sorties à la journée Sorties à la journée / lundi 9 août Rennes à la mer et au vert / Sortie à Carolles Centre / Sorties à la journée lundi 9 août / gymnase Jean Prouff Rennes à la mer et au vert / Sortie à Carolles Les lundis et mercredis de l’été, profitez d’excursions à la mer ou dans des cités de caractère du Grand ouest. Le transport depuis Rennes est assuré en car, chacun est libre d’organiser sa journée une fois sur place. Vente des billets au gymnase Jean Prouff (esplanade Charles de Gaulle) du lundi au vendredi (9h à 12h30 et 13h30 à 17h), dès le 30 juin. Les tarifs aller-retour s’échelonnent de 2.50 € à 11.50 €. Gratuit pour les moins de 5 ans. renseignements (à partir du 30 juin) au 02 23 62 14 11 / rmv@ville-rennes.fr Quartier : Centre / Inscription Infos pratiques Organisé par : Ville de Rennes / Direction des Sports Horaires7h30 à 19h30 tarifs Les tarifs s’échelonnent de 2.50 € à 11.50 €. Gratuit pour les moins de 5 ans. rmv@ville-rennes.fr gymnase Jean Prouff

2021-08-09

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu gymnase Jean Prouff Adresse gymnase Jean Prouff Ville Rennes lieuville gymnase Jean Prouff