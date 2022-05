50 mns de massage bien-être et activité ludique pour votre enfant pendant ce temps Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

50 mns de massage bien-être et activité ludique pour votre enfant pendant ce temps Rennes, 10 octobre 2020 09:30, Rennes. Samedi 10 octobre 2020, 09h30 Sur place 56 0695108986 Massage pour les grands, ateliers ludique pour les enfants http://www.prendre-soin-de-soi-avec-francoise.frheure de douceur et de plaisir

1 lieu privatise cocooning

1 atelier massage pour les hommes ou pour les femmes de 50 min

??? Bonus???

1 heure d’attention complète pour votre enfant autour d’une activite encadre e par un professionnel de la petite enfance.( à partir de 3 ans )

Et oui on s’occupe d’occuper votre enfant ? ( 1 deuxième enfant possible +8€)

1 boisson chaude et des douceurs à de guster pour tout le monde ?☕

Des professionnels chacun dans sa spécialisation rien que pour vous 2. Le de roulement : Vous serez accueillis par nos 2 Wonder women du jour?‍♂️, chacune auto-entrepreneuse, autour de douceurs ?☕ Ce jour là vous aurez 50 min d’un massage Reiki avec Françoise,

Http://www.prendre-soin-de-soi-avec-francoise.fr Pendant ce temps là, votre enfant sera encadre et accueilli par Katia, spe cialiste de la petite enfance depuis près de 5 ans ( https://www.facebook.com/Gaëlle-et-katia-110859177425209/) Bienveillance et amusement garantis. C’est donc un moment plein de de tente et de douceur qui vous attend, un cadeau à se faire soi-même ou à offrir. Comment faire: Les places sont limite es avec 8 ateliers de 1h00 chacun sur cette journe e. Le prix : 56€, incluant bien sûr l’atelier ludique du p’tit loulou et le goûter, boissons pour vous deux ??. Vous pouvez suivre nos actualite s et la date de nos ateliers sur la page fb : https://www.facebook.com/Atelier-cocooning-entre-copines-by-Allo-Petit-Dej-Rennes-101389168301149/ Une re servation est obligatoire pour que tout soit carre le jour J. Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine samedi 10 octobre 2020 – 09h30 à 17h30

