Oyez! “Graal” Par la Cie du Haut de Brocéliande Rennes 28 rue saint louis, 30 avril 2022 16:00, Rennes.

Samedi 30 avril, 16h00 Sur place 5€ pour les moins de 10 ans, et 10 € pour les plus grands Conciergerie.art.rennes@gmail.com

Le Mythe du Graal, merveilleusement par Delphine Delcambre et sa voix enchanteresse, accompagnée au piano par Véronique Renard et Eric ledeil à la flute traversière et c’est magique!!

Samedi 30 avril à 16h,

La Conciergerie d’art de Rennes et la Compagnie du Haut de Brocéliande vous invitent pour ” Graal” , une épopée contée par Delphine Delcambre accompagnée au piano par Véronique Renard et Eric Ledeil à la Flûte traversière.

Conte Mis en musique pour petits et grands ( de 5 à 77 ans et plus bien sur:-)

Le Graal de la Conciergerie d’art c’est de vous voir nombreux :-)

Rennes 28 rue saint louis 28 Rue Saint Louis 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine

samedi 30 avril – 16h00 à 18h00