Fin : 2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T15:15:00+01:00 Nous vous donnons RDV en distanciel pour participer à la conférence « Financer sa formation dans le numérique « , présentée par Pôle Emploi, Région et Atlas. Vous devrez vous connecter à l’heure du rdv sur un lien de rdv visio.

N'hésitez pas à faire des tests de connexion quelques minutes avant le démarrage.

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/199955

Conférence La semaine du numérique

