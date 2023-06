Rennes fête toutes les Musiques Rennes Rennes, 21 juin 2023, Rennes.

À l’occasion de la Fête de la Musique, ce mercredi 21 juin 2023, la Ville de Rennes et ses partenaires proposent de nombreux rendez-vous musicaux. 13 scènes installées en centre-ville et dans les quartiers accueilleront des musiciennes et musiciens de tous les horizons pour célébrer la diversité musicale et rassembler les Rennaises et les Rennais mélomanes le temps d’une fête populaire et conviviale.

Rock, pop, électro, classiques, musiques du monde… Les genres musicaux les plus variés cohabitent dans cet événement gratuit ouvert à toutes et à tous, dans lequel tout un chacun – artistes émergents, amateurs, professionnels, groupes locaux – est encouragé à partager sa passion et à investir l’espace public.

La Ville de Rennes poursuit également son engagement à faire de la Fête de la Musique un événement accessible, écoresponsable et attentif à l’égalité entre les femmes et les hommes

Retrouvez le programme complet :

https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/inline-files/WEB-planche-f%C3%AAte_de_la_musique_2_0.pdf

©brwvem