chœur de chambre Vibrations Gaïa Rennes, 13 mai 2023 20:30, .

Conçu et élaboré par Sabine Argaut pour le chœur de chambre Vibrations, Gaïa est un voyage émotionnel inspiré par le changement climatique Samedi 13 mai, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-chambre-vibrations/evenements/gaia

Conçu et élaboré par Sabine Argaut pour le chœur de chambre Vibrations, Gaïa est un voyage émotionnel inspiré par le changement climatique : l’émerveillement devant la beauté du vivant, l’anxiété face aux souffrances infligées à la nature, la confiance dans les capacités de résilience de la Terre et de l’humanité.

Avec Gaïa le chœur de chambre Vibrations poursuit un axe fort de son projet artistique : rompre avec le concert choral traditionnel et proposer un spectacle en mouvement, spatialisé, au service de la beauté du son et du répertoire a cappella.

Mise en scène : Gaëtan Emeraud

Mise en lumière : Enora Peloil

Rennes Rennes Rennes Ille-et-Vilaine