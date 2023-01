Tisserande et Licière Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Tisserande et Licière Rennes, 1 avril 2023, Rennes. Tisserande et Licière 1 et 2 avril Rennes découverte des metiers à tisser de table et tapisserie haute lice Rennes 6, rue Gustave Flaubert 35000 RENNES Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine Bretagne Je vous propose de découvrir l’art de tisser dans mon atelier Lelientissé à Rennes. Je vous montrerai l’art de tisser sur les métiers à tisser de table et l’art de tisser sur les cadres à tisser. Quelques metiers à tisser seront à la disposition du public, petits et grands.

Démonstration de tissage et de tapisserie haute lice avec leurs différentes techniques et les différents outils. Ou comment utiliser la navette sur un métier à tisser de table où la broche sur un cadre à tisser. Le public pourra voir les créations de tissage réalisés sur les métiers à tisser et quelques tapisseries réalisées avec la technique des Gobelins. Les enfants de plus de 6 ans et les adultes pourront s initier au tissage sur les métiers à tisser de table mis à leur disposition. L’atelier Lelientissé propose des stages de tissage et tapisserie tout au long de l’année.

