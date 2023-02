Lecture dans les bus et métro de Rennes métropole “Poète-STAR” Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Lecture dans les bus et métro de Rennes métropole “Poète-STAR” Rennes, 25 mars 2023, Rennes. Lecture dans les bus et métro de Rennes métropole “Poète-STAR” 25 et 26 mars Rennes Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Rennes Rennes, place de la république Quartiers Centre Rennes 35000|35700|35200 Ille-et-Vilaine Bretagne Poète STAR, ce sont des passionné.es qui vous offrent des poésies. Ni déclamation ni grand spectacle, poète STAR est une lecture intime et sensible en tête à tête le temps d’un trajet de bus ou entre deux stations de métro. Des poésies connues de notre enfance, des slams modernes à découvrir, il y en aura pour tous les goûts des usagers de la STAR. Dans le cadre du “Printemps des Poètes”, les 25 et 26 mars 2023, des lecteurs bénévoles et passionnés de poésie seront envoyés sur toutes les lignes de bus et de métro pour offrir aux usagers de la STAR des poésies en lecture. Le dispositif est simple. Les “poète-star” entrent dans un bus, propose à un usager la lecture en tête-à-tête d’un texte poétique pour agrémenter son temps de déplacement. Avant de partir le lecteur “poète-star” laisse en cadeau le poème lu, témoin de papier de ce moment hors du quotidien. Manifestation organisée par l’association Le Tirelarigot et Keolis Rennes. Vous êtes poète, comédien amateur, professionnel, passionné de lecture, vous aimez lire pour vous-même ou pour les autres, partager vos coups de cœur, transmettre vos émotions ? Venez vivre l’expérience “poète-STAR”. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de lecteurs bénévoles pour offrir des poésies dans les bus et métros, contactez-nous par mail ou par téléphone. Une réunion d’information en présence d’un contrôleur de la STAR sera organisée le samedi 4 mars (horaire et lieu sur demande par mail)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-26T19:00:00+02:00 ©Melyane Profillet pour keolis

