Sejour Nature août rennes, 23 août 2021, Rennes. Sejour Nature août 23 – 27 août 2021 rennes dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. rennes les champs renaud Quartiers Nord-Est Rennes 35576 Ille-et-Vilaine Bretagne Le séjour est ouvert aux enfants âgés de 7 à 12 ans scolarisés du CP au CM2 et qui participent au programme de Réussite éducative. Le Projet de Réussite Éducative rennais a été lancé en 2006 et couvre les 5 territoires classés en politique de la Ville : les quartiers du Blosne, de Bréquigny, de Cleunay, de Maurepas et de Villejean. Les difficultés scolaires des jeunes doivent s’appréhender dans un contexte global de vie de l’enfant. Les réponses à apporter ne peuvent se limiter au seul champ scolaire. La question éducative et la prévention primaire est le fondement du projet rennais. Ces dernières années le PRE a réorienté son intervention en direction des familles en grande précarité. Les actions se déploient autour de 2 axes : les parcours personnalisés et l’animation Familles – Éducation.

2021-08-23T09:00:00+02:00

2021-08-27T17:00:00+02:00

