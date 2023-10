OH, ÇA VA! REINE DE COEUR Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes OH, ÇA VA! REINE DE COEUR Rennes, 24 novembre 2023, Rennes. dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Vendredi 24 novembre, 21h00 1 Du 2023-11-24 21:00 au 2023-11-24 23:00. Troupe d’humoristes et autres joyeux.ses trublion.ne.s de Rennes ! Organisation d’évènements de type drôle, avec des vrais morceaux d’humour dedans.

Facebook

Instagram REINE DE COEUR 48 rue de Saint-Brieuc, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu REINE DE COEUR Adresse 48 rue de Saint-Brieuc, 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville REINE DE COEUR Rennes latitude longitude 48.112738;-1.703237

REINE DE COEUR Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/