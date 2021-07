Rennes Chemin Robert de Boron Rennes RENNES. Réalisation de mobilier et goûter Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Ateliers et jeux mardi 6 juillet / Chemin Robert de Boron Réalisation de mobilier et goûter Nous vous proposons un rendez-vous à 14h00 devant le centre social de Cleunay pour une balade menant à La Basse Cour. Sur place un atelier fabrication de mobilier pour les extérieurs avec Simon, artisan menuisier, vous seront proposés suivi d’un goûter préparé par notre chef cuisinier, Maxime. Sur inscription. Quartier : Arsenal Redon – Cleunay – La Courrouze / Inscription

Infos pratiques Organisé par : La Basse Cour Horaires14h00 à 17h30 TarifsDon libre. AccèsAPI bus arrêt Prévalaye www.labassecour.org

Chemin Robert de Boron

2021-07-06

