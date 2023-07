Visite guidée de La Courrouze RDV devant le Pavillon Courrouze Rennes, 17 août 2023, Rennes.

Envie de redécouvrir l’écoquartier de La Courrouze ?

Venez explorer La Courrouze, quartier aux visages multiples, c’est découvrir ses contrastes inédits, mélange étonnant de patrimoine et de modernité, de nature et de culture.

Territoire insolite, il entretient sa part de mystère entre les vestiges du passé, les fresques éphémères et une nature à peine domptée, laissée autant que possible à son état d’origine entre chemins boisés, sous-bois, vallons arborés et landes un peu sauvages…

Pavillon Courrouze – 40 rue des Munitionnettes

Visite accessible aux PMR et aux enfants à partir de 8 ans

RDV devant le Pavillon Courrouze 40 Rue des Munitionnettes, Rennes, France Rennes 35000