Dans les allées du Blosne Quartier du Blosne – Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Dans les allées du Blosne Quartier du Blosne – Rennes, 8 juillet 2022 18:00, Rennes. 8 – 15 juillet Sur place gratuit

du théâtre pour tous 3 spectacles, 10 représentations gratuites à découvrir ! Le programme complet est là (cliquez !) Quartier du Blosne – Rennes 13 allée du gacet 35200 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine vendredi 8 juillet – 18h00 à 19h00

samedi 9 juillet – 16h00 à 17h00

dimanche 10 juillet – 16h00 à 17h00

lundi 11 juillet – 18h00 à 19h00

mardi 12 juillet – 18h00 à 19h00

mercredi 13 juillet – 17h00 à 18h00

jeudi 14 juillet – 16h00 à 17h30

vendredi 15 juillet – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Quartier du Blosne - Rennes Adresse 13 allée du gacet Ville Rennes Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Quartier du Blosne - Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Quartier du Blosne - Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Dans les allées du Blosne Quartier du Blosne – Rennes 2022-07-08 was last modified: by Dans les allées du Blosne Quartier du Blosne – Rennes Quartier du Blosne - Rennes 8 juillet 2022 18:00 Quartier du Blosne - Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine