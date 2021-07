Rennes Place du Parlement de Bretagne - 35000 RENNES Rennes Projections monumentales du Parlement Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Projections monumentales du Parlement, 1 août 2021-1 août 2021, Rennes. Projections et cinéma Projections et cinéma / Spectacles / Du dimanche 1 août au samedi 28 août Projections monumentales du Parlement Centre / Projections et cinémaSpectacles Du dimanche 1 août au samedi 28 août / Place du Parlement de Bretagne – 35000 RENNES Projections monumentales du Parlement Rennes Métropole, en partenariat avec Destination Rennes, proposent, comme chaque année, un spectacle monumental projeté sur la façade du Parlement de Bretagne durant l’été. La 12ème édition de cet événement se déroulera pendant 8 semaines, du 3 juillet au 28 août inclus. Les projections sont réalisées par Spectaculaires et mettent en lumière un spectacle orienté autour de la couleur. « Couleurs » est un spectacle original et basé sur une haute qualité visuelle. Il est en accès libre tous les soirs de l’été. Quartier : Centre / Infos pratiques Organisé par : Rennes Métropole Horaires23h00 à 23h15 tarifs Gratuit AccèsMétro: Ligne A station République / Vélo STAR: Stations Mairie, République, Sainte-Anne ete.rennes.fr Place du Parlement de Bretagne – 35000 RENNES

