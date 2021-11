Rennes Liberté Etage MusikHALL Ille-et-Vilaine, Rennes Concerts et spectacles au Liberté Etage et MusikHALL Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Concerts et spectacles au Liberté Etage et MusikHALL, 20 novembre 2021, Rennes. Annulé Festival Yaouank Le Liberté Reporté Timal L'Étage Annulé HOMMAGE À YANN-FAÑCH KEMENER Le Liberté Kendji Girac Le Liberté Visuel Annulé Tayc L'Étage Crédit photo : Didier D. Daarwin IAM Le Liberté Crédits : Romain Sellier Hervé L'Étage Vitaa & Slimane Le MusikHALL Crédits : Axel Vanhessche Hoshi Le Liberté Deen Burbigo L'Étage Reporté The Groove Sessions Live Le Liberté Born in 90 Le MusikHALL Scylla L'Étage Les Bodin’s Le Liberté Reporté Eva Le MusikHALL Le Plus Grand Cabaret du Monde Le Liberté Annulé Arno L'Étage Annulé Casse-Noisette Le Liberté Irish Celtic Le Liberté Annulé Prime L'Étage Retrouvez toutes les programmations et réservez vos spectacles des salles Le Liberté, L’Etage et Le MusikHALL à Rennes, Bretagne, Ille-et-Vilaine (35).

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Liberté Etage MusikHALL Adresse Rennes Ville Rennes Organisateur Liberté Rennes lieuville Liberté Rennes