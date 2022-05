Fête du Potager des Cultures Potager des Cultures Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Fête du Potager des Cultures Potager des Cultures, 13 septembre 2020 14:00, Rennes. Dimanche 13 septembre 2020, 14h00 Sur place Entrée libre A l’occasion des 1 an de la ferme urbaine, l’association ouvre ses portes le dimanche 13 septembre 2020 – de 14h à 19h pour une après-midi festive autour de l’agriculture et de l’alimentation. Après une première édition placée sous le signe du soleil et de la joie, l’équipe des Cols verts Rennes propose une nouvelle Fête au Potager des Cultures. A l’occasion des 1 an de la ferme urbaine, l’association ouvre ses portes le dimanche 13 septembre 2020 – de 14h à 19h pour une après-midi festive autour de l’agriculture et de l’alimentation. Tout au long de l’après-midi, ce ne sont pas moins de 19 activités qui seront proposées. Interroger le lien entre ville et campagne, mettre les mains dans la terre et découvrir des astuces anti-gaspi sont au programme grâce au soutien d’une vingtaine de partenaires. Les tout petits ne seront pas en reste puisque plusieurs espaces leur seront dédiés. Ils pourront également s’envoler au pays des fées avec le conteur Lukas Nedeleg. Mention spéciale pour une conférence co-organisée avec l’Etablis des Mots – la librérie coopérative du Blosne – autour de l’ouvrage “Petit traité du jardin punk” avec son auteur Eric Lenoir. A l’image du potager, la fête est ouverte à tous. Seul bémol de cet événement gratuit, le contexte sanitaire oblige l’association a limité les places donc certains ateliers seront sur inscription auprès de l’accueil le jour même. Les participants sont invités à s’incrire dès leur arrivée. Le port du masque dera obligatoire à partir de 11 ans. Potager des Cultures boulevard de yougoslavie rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine dimanche 13 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

Heure : 14:00 - 19:00
dimanche 13 septembre 2020

