Rendez-vous samedi au Potager des Cultures, la micro-ferme urbaine du Blosne (rue de hongrie, métro Triangle) pour une journée dédiée à l'écopaturage avec Crin d'Herbe et une vente de plants.

// Pour les familles //

Rendez-vous samedi au Potager des Cultures, la micro-ferme urbaine du Blosne (rue de hongrie, métro Triangle) pour une journée dédiée à l'écopaturage avec Crin d'Herbe. Evenement accompagné d'une vente de plants bio de légumes, aromates, fleurs comestibles etc.

Gratuit, ouvert à toutes et à tous de 10h à 19h.

Potager des Cultures
boulevard de yougoslavie rennes
35200 Rennes
Quartiers Sud-Est
Ille-et-Vilaine

samedi 7 mai – 10h00 à 19h00

Détails
Heure : 10:00 - 19:00
Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

Lieu
Potager des Cultures
Adresse
boulevard de yougoslavie rennes
Ville
Rennes

