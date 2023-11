Les mardis de la Sophrologie Polyblosne de Rennes Rennes, 5 décembre 2023T 13:45, Rennes.

http://resalib.fr/p/72575

A partir du mardi 5 décembre, je propose des séances collectives de sophrologie au Polyblosne à Rennes – Métro Triangle de 13h45 à 15h.

1h15 pour recharger les batteries avant les vacances de fin d’années.

Au programme : évacuer les tensions, installer le calme et retrouver de l’énergie!

La sophrologie est une technique psychocorporelle qui s’appuie sur une respiration contrôlée, des contractions et relâchements musculaires et des visualisations positives à partir de vos propres ressources. La sophrologie ne demande aucune aptitude particulière et se pratique assis ou debout, les yeux fermés.

Vénez découvrir et prendre soin de vous à prix minis!

Réservez par mail ou téléphone.

Pour en savoir plus sur moi et mon exercice en libéral : Mon site

Polyblosne de Rennes 1, boulevard de Yougoslavie Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine