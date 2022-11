Modéliser avec précision et imprimer en 3D Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Modéliser avec précision et imprimer en 3D Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 20 septembre 2022 10:00, Rennes
20 septembre et 22 novembre
gratuit, sur inscription

Une formation du Teaching Lab, parcours fabrication niveau 2 Cette formation vous permet d’aller plus loin dans la découverte de la conception 3D, avec un focus sur l’impression 3D. ​ Elle vous permettra d’appréhender l’évolution rapide de cette technologie et les opportunités qu’elle laisse entrevoir en termes de personnalisation, d’optimisation, d’accessibilité et de partage, que ce soit dans la santé, l’industrie, l’urbanisme, la préservation du patrimoine, la médiation scientifique et la pédagogie. ​ Vous pourrez également acquérir les bases pour concevoir et imprimer des formes complexes et des mécanismes répondant à vos besoins spécifiques, et vous serez sensibilisés aux règles d’utilisation et de maintenance de cette technologie que vous retrouverez dans n’importe quel fablab.​ ​ // Objectifs​ – Connaître les différents process d’impression 3D​ – Savoir reproduire un volume complexe sur Onshape​ – Connaître les extensions de fichiers​ – Comprendre les réglages d’impression sur Cura et savoir lancer une impression en fonction des contraintes données​ // Programme​ – Présentation sur les technologies d’impression 3D, leurs évolutions, leurs potentiels​ – Exercice sur Onshape, créer un support pour portable ​ – Exercice sur Onshape : créer une vis et un pas de vis ​ – Exercice sur Onshape : importer un dessin en 2D et le mettre en volume​ – Démonstration : Exporter la conception, choisir les réglages sur Cura et lancer une impression 3D​

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)
263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

mardi 20 septembre – 10h00 à 13h00
mardi 22 novembre – 10h00 à 13h00

