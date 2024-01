Ouverture Showroom P2I – Présentation de l’offre et démonstrations Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes, mardi 13 février 2024.

Pour l’ouverture du Showroom P2I, le SUPTICE organise un évènement de présentation de l’offre de service proposée par l’espace et une démonstration d’applications pédagogiques ludiques et numériques. Mardi 13 février, 14h00 1

Du 2024-02-13 14:00 au 2024-02-13 17:00.

Le SUPTICE organise un temps de présentation de sa nouvelle offre de service autour du Showroom P2I (Pédagogies interactives et immersives).

Le Showroom P2I sera un espace dédié à la découverte et à l’exploration des pédagogies innovantes. Il offrira une vitrine immersive des dernières tendances en matière d’enseignement, des jeux de société pédagogiques aux technologies immersives telles que la réalité augmentée, mixte et virtuelle.

Des démonstrations interactives, ainsi que des sessions d’accompagnement personnalisées seront proposées, vous garantissant une expérience enrichissante et adaptée à vos problématiques.

Synchronisé avec le Fablab, avec lequel nous voyons une forte synergie, le Showroom sera ouvert au Teaching Lab du PNRB, les mardis et mercredis après-midi pour tout public, et accessible sur demande à cette adresse : showroom.p2i@univ-rennes.fr.

Nous sommes impatients de partager cette nouvelle expérience avec vous et vous convions au premier événement de présentation du Showroom le mardi 13 février à 14h00, au Teaching Lab du PNRB (bâtiment 9B). Vous y découvrirez l’offre complète et pourrez tester plusieurs projets d’enseignants de toutes disciplines.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine