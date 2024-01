La fabrique de la cité écologique Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes, vendredi 2 février 2024.

Journée de témoignages et de débats intitulée « La fabrique de la cité écologique », pour fêter l’anniversaire des 15 ans du Master Environnement-Droit de l’Université de Rennes Vendredi 2 février, 10h00 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Se730AAURM8ABmrQwjhNkMY1GJqdYDj9Lv4Pf1tise1PWQ/viewform?fbclid=IwAR0XjjFYNjvwVT5cJrSXNjPtG8OZVZg3rol6O1cKToKkz45LCLDdqA-BgCI

Du 2024-02-02 10:00 au 2024-02-02 16:00.

Les étudiant.es du master – dans le cadre de leur association APIMED – organisent le 2 février 2024, au Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), une journée de témoignages et de débats qui s’intitule « La fabrique de la cité écologique« , à l’occasion de l’anniversaire des 15 ans de ce master de l’Université de Rennes.

Cette journée sera dédiée à la mise en en lumière des façons de s’engager pour la ville d’aujourd’hui et de demain, avec des témoignages et débats inspirants autour de deux tables rondes:

– 10h-12h : Sur l’alimentation durable : « Comment rapprocher production et consommation locale en ville?«

– 14h à 16h : Sur l’aménagement urbain : « La conciliation de l’objectif ZAN et de la biodiversité en ville » (ZAN : zéro artificialisation nette)

Où ? Au pôle Numérique du Campus de Beaulieu à Rennes

Qui sommes-nous ? Le Master parcours Environnement-Droit (mention Gestion de l’Environnement) fête ses 15 ans. Il forme des écologues en mesure d’intégrer la dimension juridique pour accompagner des projets liés à la gestion de l’environnement et l’usage des espaces, et réciproquement, des juristes comprenant les études techniques en sciences environnementales. La double compétence est au cœur de notre apprentissage.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine