L'été commence à Baud
Plages de Baud
Rennes

Vendredi 7 juillet, 16h00

16h-19h : Ateliers plantations insolites, Kamishibaï, maquillage, sécurité routière vélo, animation diverses, récréatives et familiales…

18h45 : Buvette Partager Baud-Chardonnet et Théâtre en déambulation avec Deshumanités (+13 ans)
20h-22h : Soirée festive et musicale, (carte blanche à Tanguy, habitant du quartier)
22h15-minuit : Ciné plein air (Film Antoinette dans les Cévennes).

Pour commencer les vacances en Baud'T !

Plages de Baud, Rue de la Corderie, Rennes, France

