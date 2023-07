Training Spot : Place Saint-Germain Place Saint-Germain Rennes, 28 août 2023 15:00, Rennes.

Training Spot : Place Saint-Germain Place Saint-Germain Rennes 28 août – 1 septembre

Imaginé par Blondy Mota-Kisoka, le Training Spot est un espace de pratique, de rencontres et d’échanges dans l’espace public entre danseur·ses, confirmé·es comme débutant·es. 28 août – 1 septembre 1

Le Training Spot est de retour à Rennes et à Quimper cet été ! Imaginé par Blondy Mota-Kisoka, cet espace de pratique, de rencontres et d’échanges dans l’espace public est ouvert à tou·tes les danseur·ses, confirmé·es comme débutant·es.

Ici, le but n’est pas de chercher à maîtriser parfaitement une technique mais de se réunir entre amateur·es de danse, transmettre, avancer ensemble et prendre du plaisir en enrichissant ses compétences et sa culture chorégraphique.

Participation libre et gratuite

Les rendez-vous :

Du au , de 15h à 20h, à la Place St- Germain, Rennes.

: Blondy Mota-Kisoka, Mathieu Rassin aka Thieu, Kilian Herbunot aka Likid, Ilyess Benali aka Pocket Ekilibro.

Événement proposé dans le cadre de Cet été à Rennes

Place Saint-Germain Rennes Rennes Ille-et-Vilaine