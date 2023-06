Sciences en bas de chez toi Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Sciences en bas de chez toi Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes, 5 juillet 2023, Rennes. Des ateliers scientifiques et techniques pour les enfants, pour comprendre et découvrir son environnement tout en s’amusant. Mercredi 5 juillet, 16h00 1 Du 2023-07-05 16:00 au 2023-07-05 19:00. 16h à 19h

Des ateliers scientifiques et techniques pour les enfants, pour comprendre et découvrir son environnement tout en s’amusant. Au programme : des expériences et défis « Sport et sciences » ! Les Sciences en bas de chez toi rejoignent la Caravane des Sports UFOLEP ce jour là, vous pourrez également participer aux activités sportives qui y sont proposées. De 16h à 19h Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes, France Rennes 35700 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Place Lucie et Raymond Aubrac Adresse Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes

Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/