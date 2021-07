Rennes site alain Savary, 187 rue de Châtillon Rennes RENNES. Place des curieux Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Ateliers et jeux Du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août / site alain Savary, 187 rue de Châtillon Place des curieux Animations scientifiques et techniques (expériences, jeux, constructions techniques), tous thèmes. Quartier : Le Blosne / 07/07 14h30 à 17h30 12/07 14h30 à 17h30 13/07 14h30 à 17h30 23/08 14h30 à 17h30 24/08 14h30 à 17h30 25/08 14h30 à 17h30

Infos pratiques Organisé par : Les petits débrouillards Horaires14h30 à 17h30 TarifsGratuit AccèsMétro : Henri Fréville www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/

