STOP pesticides: 12ème rassemblement des Coquelicots Rennais.e.s ! Place de la Mairie, Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

STOP pesticides: 12ème rassemblement des Coquelicots Rennais.e.s ! Place de la Mairie, Rennes, 6 septembre 2019 18:30, Rennes. Vendredi 6 septembre 2019, 18h30 Sur place Rassemblement citoyen, gratuit, inclusif ouvert à Tous&Toutes avec ou sans enfants. Accéssible aux PMR (mieux si accompagné.e.s car environ 300 mt. depuis le métro république au centre de la Place) 12ème rassemblement des Coquelicots contre les pesticides ! Nous nous réunissons le premier vendredi de chaque mois à 18h30 devants les Mairies de France pour un rassemblement pacifique et festif ! 12ème rassemblement des Coquelicots contre les pesticides ! Le mouvement NousVoulonsDesCoquelicots.org, demande l’interdiction des pesticides de synthèse depuis le mois de septembre 2018. Nous nous réunissons le premier vendredi de chaque mois à 18h30 devants les Mairies de France pour un rassemblement pacifique et festif ! Viens toi aussi, vendredi 6 septembre à 18:30 faire entendre joyeusement et pacifiquement notre voix contre les pesticides devant la Mairie de Rennes ! Ce mouvement horizontal, ouvert à tout le monde, se veut citoyen, apartisan et areligieux. N’hésite pas à nous soumettre tes idées et à les mettre en œuvre avec ou sans notre aide ;-) Davantage d’infos sur le mouvement et l’appel national: NousVoulonsDesCoquelicots.org Pour les nouvelles concernant Rennes, voire si t’a envie d’action, rejoins le groupe => www.frama.link/CoquelicotsRennes A vendredi 18:30 Place de la Mairie de Rennes alors !!! P.S. Rassemblement citoyen, gratuit, inclusif ouvert à Tous&Toutes avec ou sans enfants. Accéssible aux PMR (mieux si accompagné.e.s car environ 300 mt. depuis le métro république au centre de la Place) Place de la Mairie, Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 6 septembre 2019 – 18h30 à 20h30

Détails Heure : 18:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Place de la Mairie, Rennes Adresse Place de la Mairie, Rennes Ville Rennes lieuville Place de la Mairie, Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Place de la Mairie, Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

STOP pesticides: 12ème rassemblement des Coquelicots Rennais.e.s ! Place de la Mairie, Rennes 2019-09-06 was last modified: by STOP pesticides: 12ème rassemblement des Coquelicots Rennais.e.s ! Place de la Mairie, Rennes Place de la Mairie, Rennes 6 septembre 2019 18:30 place de la mairie Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine