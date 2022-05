Exposition et visite dans Rennes – Journées Européennes du Patrimoine 2019 Place de la Mairie, Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition et visite dans Rennes – Journées Européennes du Patrimoine 2019 Place de la Mairie, Rennes, 21 septembre 2019 11:00, Rennes. 21 et 22 septembre 2019 Sur place Gratuit Arpenter Rennes et l’ailleurs à travers la visite Réminiscences Urbaines à Sibiu afin de découvrir l’histoire et la mémoire de cette ville roumaine “Réminiscences Urbaines” est un projet poétique d’Adrien Lecoursonnais (médiateur culturel et artiste) pour raconter autrement l’histoire d’une ville. Suite à sa résidence artistique à Sibiu en Roumanie où il a collecté 402 souvenirs auprès d’habitants de Sibiu, il propose une restitution. Exposition visible jusqu’au 26 septembre 2019 à la Maison Internationale de Rennes (Espace Accueil), 7 quai Chateaubriand. Du mardi au jeudi de 14h à 18h30. Le vendredi de 14h à 18h. Arpenter Rennes et l’ailleurs à travers la visite Réminiscences Urbaines à Sibiu afin de découvrir l’histoire et la mémoire de cette ville roumaine tel est le programme proposé par Adrien Lecoursonnais Les 21 et 22 septembre à 11h. “Un voyage tout en restant ici car tout se passe dans la tête, notre imaginaire s’activant grâce aux récits et aux objets venus de là-bas”. Départ place de la Mairie au pied de l’horloge, durée 1h30, gratuit. Place de la Mairie, Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 21 septembre 2019 – 11h00 à 12h00

dimanche 22 septembre 2019 – 11h00 à 12h00

Heure : 11:00 - 12:00
Lieu Place de la Mairie, Rennes
Adresse Place de la Mairie, Rennes
Ville Rennes

