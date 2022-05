9ème rassemblement des Coquelicots ! Place de la Mairie, Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

9ème rassemblement des Coquelicots ! Place de la Mairie, Rennes, 7 juin 2019 18:30, Rennes. Vendredi 7 juin 2019, 18h30 Sur place Libre et ouvert à tout le monde, de tous âges et tous horizonts Nous nous réunissons tous les premiers vendredis du mois à 18h30 place de la Mairie pour un rassemblement dans un esprit pacifique et festif! Le mouvement NousVoulonsDesCoquelicots, suite de l’appel des cents, est un mouvement citoyen et national qui demande l’interdiction définitive des pesticides de synthèse depuis le mois de septembre. Nous nous réunissons tous les premiers vendredis du mois à 18h30 place de la Mairie pour un rassemblement dans un esprit pacifique et festif! Le vendredi 7 Juin nous chanterons des chansons arrangées à la “sauce anti-pesticide” toujours dans la bonne humeur! Ce mouvement, ouvert à tout le monde, se veut citoyen, apartisan et horizontal. N’hésitez pas à nous soumettre vos idées et à les mettre en œuvre avec ou sans notre aide ;-) Davantage d’infos sur le mouvement et l’appel national: * https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ Pour des nouvelles concernant Rennes, voire (après avoir rejoint le groupe sur FramaVOX) poser des questions, s’organiser, participer etc. * www.frama.link/CoquelicotsRennes A vendredi 18:30 alors!!! Place de la Mairie, Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 7 juin 2019 – 18h30 à 19h30

