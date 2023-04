Escape game – Le Journal d’un Collectionneur Place de la Mairie, Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Escape game – Le Journal d’un Collectionneur Place de la Mairie, Rennes, 14 mai 2023 10:30, Rennes. Découvrez notre escape game extérieur à Rennes ! Mettez vos compétences à l’épreuve et vivez une expérience unique en explorant les rues de Rennes comme jamais auparavant. Dimanche 14 mai, 10h30 1

https://www.billetweb.fr/escape-game-en-exterieur-le-journal-dun-collectionneur Un prisme révélant le futur ? Les Renseignements Généraux Ludiques ont besoin de leurs meilleurs agents ! Votre mission : résoudre les énigmes semées dans Rennes pour retrouver le code permettant d’ouvrir le coffre qui renferme le précieux prisme. Vous aurez 2h et découvrirez Rennes autrement, préparez-vous (et amusez-vous) ! Réservez votre créneau du dimanche 14 mai : https://www.billetweb.fr/escape-game-en-exterieur-le-journal-dun-collectionneur Équipes de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans (lecture et marche au programme)

♦ Départs décalés toutes les 15 minutes de 10h30 à 11h15 et de 14h à 15h45. Choisissez votre créneau !

♦ 1h30 – 2 h

♦ Parcours d’environ 3 kms. Pas de difficulté (inclut de la marche sur des pavés)

♦ 12 € pour les moins de 15 ans / 20 € au delà de 15 ans Place de la Mairie, Rennes Place de la Mairie, Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

