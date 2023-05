Jeu rallye photos à Rennes – Cherchez, Posez, Shootez Place de la Mairie, 17 juin 2023 14:00, Rennes.

Samedi 17 juin, 14h00

https://www.billetweb.fr/challenge-photo-dans-la-ville-cherchez-posez-shootez

Vous adorez prendre des photos originales ?

Audiovizh recherche une équipe pour partir en repérage dans Rennes ! Des producteurs de films, d’émissions, de publicités et de vidéos YouTube souhaitent réaliser dans le coeur de la ville plusieurs projets. Il vous confie le repérage des lieux. Leur demande est claire : pour chaque projet ils veulent une photo leur permettant de se projeter. Par exemple : pour la version bretonne de Notre-Dame de Paris, une photo d’Esmeralda dansant sur le parvis d’un bâtiment religieux serait appréciée.

Rendez-vous les 17 et 18 juin sur les marches de l’Opéra de Rennes. Sur place, Doris Clauchel, membre d’Audiovizh vous attend, vous briefe et vous remet un sac avec du matériel (produits pour les publicités entre autres) et la liste de tous les projets.

Vous aurez 1h45 pour :

– trouver les meilleurs lieux pour chaque projet (CHERCHEZ),

– mettre en scène vos co-équipiers ou les objets qui vous ont été remis (POSEZ),

– prendre une photo (SHOOTEZ).

À la fin du temps imparti, vous revenez au point de départ pour montrer vos clichés à Doris. Mais attention, vous ne serez pas seul.es à tenter de rejoindre Audiovizh ! Plusieurs équipes seront présentes ! Laquelle réalisera les meilleurs photos ?

INFOS PRATIQUES :

Fonctionnement du jeu :

CHERCHEZ, POSEZ, SHOOTEZ est un rallye – challenge photo dans la ville. En équipe, vous devrez réaliser des photos vous mettant en scène. Il n’y a pas d’énigmes à résoudre. La liste de projets de départ est longue, trop pour réaliser toutes les photos dans le temps imparti. L’objectif est de vous offrir du choix pour réaliser les photos qui vous inspirent.

C’est aussi l’occasion d’une promenade dans la ville qui peut être plus ou moins longue. Pour la plupart des clichés, vous êtes libres de choisir le lieu. L’objectif est de s’amuser, de faire preuve d’imagination ensemble. Chaque photo rapporte des points mais l’accent n’est pas mis sur une éventuelle compétition entre équipes.

Équipes : de 3 à 7 personnes. Pas d’âge minimum, pour les enfants, à vous de déterminer si l’activité peut leur plaire et si la durée (2h) vous semble adaptée.

Durée : 2h comprenant brief, réalisation des photos en autonomie, comptage des points et débrief.

Lieu : Rennes, centre-ville en extérieur

Tarif : 60 € par équipe. Option : prêt polaroïd avec 8 photos pour avoir un souvenir de quelques moments sympa du jeu.

Place de la Mairie Place de la Mairie Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine