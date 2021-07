Rennes Place Simone de Beauvoir - Maison de Quartier La Touche Rennes Pièce de théâtre : Résist-tente Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Pièce de théâtre : Résist-tente, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Rennes. Spectacles Spectacles / mardi 13 juillet Pièce de théâtre : Résist-tente Bourg-l’Evêque – La Touche – Moulin du Comte / Spectacles mardi 13 juillet / Place Simone de Beauvoir – Maison de Quartier La Touche Pièce de théâtre : Résist-tente Myriam du comité de la rue d’Entourage vous donne rendez-vous pour vous présenter Resist-tente ! Resist-tente est un document théâtral : il apporte la force du témoignage vécu d’une femme ayant traversé les peurs, les risques de la rue, le froid des murs et la chaleur humaine autant que la trahison des compagnons d’infortune ou l’indifférence des passants envers les SDF de nos villes. Pour en savoir plus : sdouf.over-blog.com/resist-tente.html Grâce à son application solidaire, Entourage favorise la création de lien social entre des personnes avec et sans abri : https://app.entourage.social/actions. (Plus d’informations au 06.03.22.96.66). Quartier : Bourg-l’Evêque – La Touche – Moulin du Comte / Infos pratiques Organisé par : Association Entourage // Maison de quartier la Touche Horaires16h00 à 18h00 tarifs Participation libre. AccèsMétro : Anatole France sdouf.over-blog.com/resist-tente.html www.mqlt.fr Place Simone de Beauvoir – Maison de Quartier La Touche

