Sur les murs j’écris ton nom PHAKT – Centre culturel Colombier, 6 juillet 2020 14:00, Rennes.

6 – 31 juillet 2020 Sur place Entrée gratuite et libre (sans inscription)

Exposition de la Collection du PHAKT, des oeuvres de multiples artistes

Regarder par la fenêtre – Partir en promenade – Choisir ses parcours – Regarder les murs – Peindre la ville – Laisser des messages – Apposer sa signature – Laisser sa marque – Habiter le territoire – Faire de la ville un terrain de jeu, de présentation et de découverte… Les œuvres nous y invitent et nous proposent mille façons de faire… et de nous laisser faire.

Le PHAKT dispose d’une collection d’oeuvres originales et de multiples d’artistes qui circule toute l’année dans des écoles, des associations, des structures médico-sociales et autres lieux, pour permettre à chacun et chacune de découvrir et côtoyer au plus près la création d’aujourd’hui.

Le temps de l’été, ces oeuvres réintègrent les locaux du PHAKT et se déploient dans la galerie pour permettre aux rennais et aux rennaises de découvrir, réfléchir, s’amuser et pratiquer !

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

