Stage vacances 11-15ans “Univers SF” PHAKT – Centre culturel Colombier, 18 février 2020 14:00, Rennes. 18 – 20 février 2020 Sur place Sur inscription, 55€ les 3 jours contact@phakt.fr, 02 99 65 19 70 Tu as toujours rêvé de dessiner des personnages, aventuriers.ères, droïd, robots, extraterrestres et créatures ? Tu es débutant ? Tu as toujours rêvé de dessiner des personnages, aventuriers.ères, droïd, robots, extraterrestres et créatures, mais aussi objets véhicules, robots géants, vaisseaux ? Ou alors, tu dessines déjà mais tu as envie de te perfectionner et de dessiner, concevoir, colorier gérer une illustration etc …? PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 18 février 2020 – 14h00 à 17h00

mercredi 19 février 2020 – 14h00 à 17h00

jeudi 20 février 2020 – 14h00 à 17h00

Heure : 14:00 - 17:00
Lieu PHAKT - Centre culturel Colombier
Adresse 5 place des colombes rennes
Ville Rennes

