STAGE “Post Prod'” avec Vincent Malassis PHAKT – Centre culturel Colombier, 7 mars 2020 11:00, Rennes. Samedi 7 mars 2020, 11h00 Sur place Tarif : 10€ – Sur inscription dans la limite des places disponibles 0299651970, contact@phakt.fr Venez doublez et faire la bande son de films d’archives avec l’artiste Vincent Malassis. PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 7 mars 2020 – 11h00 à 17h00

