Stage photo numérique pour les 11 – 16 ans de tous niveaux PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Stage photo numérique pour les 11 – 16 ans de tous niveaux PHAKT – Centre culturel Colombier, 19 avril 2022 14:00, Rennes. 19 avril – 19 mai Sur place 60 euros contact@phakt.fr, 02 99 65 19 70 Découvrez les différentes techniques sur un appareil photo numérique en intérieur et en extérieur : la lumière, le temps de pause ou encore le choix des sujets. Stage photo numérique pour les 11-16 ans (tous niveaux). Avec Alexandre Texier, découvrez les différentes techniques sur un appareil photo numérique en intérieur et en extérieur. Le stage permettra d’aborder la lumière, le temps de pause ou encore le choix des sujets. Les participant.e.s seront invité.e.s à réaliser leurs propres images. PROGRAMME :

Jour 1 : Introduction théorique, puis exercices de prise en main de l’appareil,

Jour 2 : Prises de vue en extérieur, initiation à la photographie de paysage et d’architecture,

Jour 3 : Prises de vue en intérieur, initiation à la photographie de studio. Sur inscription au PHAKT – Centre culturel Colombier, avec prêt de matériel possible à demander lors de l’inscription. PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 19 avril – 14h00 à 16h30

mercredi 20 avril – 14h00 à 16h30

jeudi 21 avril – 14h00 à 16h30

mardi 26 avril – 14h00 à 16h30

mercredi 27 avril – 14h00 à 16h30

jeudi 28 avril – 14h00 à 16h30

mardi 3 mai – 14h00 à 16h30

mercredi 4 mai – 14h00 à 16h30

jeudi 5 mai – 14h00 à 16h30

mardi 10 mai – 14h00 à 16h30

mercredi 11 mai – 14h00 à 16h30

jeudi 12 mai – 14h00 à 16h30

mardi 17 mai – 14h00 à 16h30

mercredi 18 mai – 14h00 à 16h30

jeudi 19 mai – 14h00 à 16h30

Détails Heure : 14:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu PHAKT - Centre culturel Colombier Adresse 5 place des colombes rennes Ville Rennes Age minimum 11 Age maximum 16 lieuville PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes Departement Ille-et-Vilaine

PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Stage photo numérique pour les 11 – 16 ans de tous niveaux PHAKT – Centre culturel Colombier 2022-04-19 was last modified: by Stage photo numérique pour les 11 – 16 ans de tous niveaux PHAKT – Centre culturel Colombier PHAKT - Centre culturel Colombier 19 avril 2022 14:00 PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine