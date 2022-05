Stage peinture aquarelle “Une autre vision de la mer” PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Stage peinture aquarelle “Une autre vision de la mer” PHAKT – Centre culturel Colombier, 18 janvier 2020 10:00, Rennes. Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00 Sur place tarifs : 60€ (Possibilité tarif SORTIR !), possibilité de déjeuner sur place. 02 99 65 19 70, contact@phakt.fr Samedi 18 janvier 2020, le PHAKT vous propose de découvrir ou redécouvrir la technique de l’aquarelle. Venez découvrir ou redécouvrir la technique de l’aquarelle. Souvent restreinte dans l’imaginaire collectif à des marines l’aquarelle est pourtant utilisée dans des pratiques contemporaines qui élargissent le cadre des représentations. Venez porter un autre regard sur la thématique de la mer en vous appuyant sur des visuels qui vous seront proposés. PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 18 janvier 2020 – 10h00 à 13h00

samedi 18 janvier 2020 – 14h00 à 17h00

