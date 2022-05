STAGE parents-enfants “Robot” PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

STAGE parents-enfants “Robot” PHAKT – Centre culturel Colombier, 14 mars 2020 14:00, Rennes. Samedi 14 mars 2020, 14h00 Sur place Sur inscription, tarif : 30€ le duo 0299651970, contact@phakt.fr Vous formerez un binôme créatif avec votre enfant, et co-réaliserez avec lui / elle un robot unique en son genre. Venez expérimentez en famille et transformez-vous en inventeur fou pour un jour ! Une journée pour s’initier à la fabrication d’un personnage-robot à partir de matériaux de récupération (emballages, carton, plastique…). Nul besoin de circuit imprimé ou de connaissance en électronique, le système D type scotch, peinture, clous en carton, et attaches parisiennes, ainsi qu’une bonne dose d’imagination suffiront à rendre votre création plus vraie que nature ! Vous formerez un binôme créatif avec votre enfant, et co-réaliserez avec lui / elle un robot unique en son genre. Venez expérimentez en famille et transformez-vous en inventeur fou pour un jour ! PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 14 mars 2020 – 14h00 à 17h00

