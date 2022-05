Stage dessin “Nature/Architecture” PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Stage dessin “Nature/Architecture” PHAKT – Centre culturel Colombier, 14 décembre 2019 10:00, Rennes. Samedi 14 décembre 2019, 10h00 Sur place Sur inscription, 60€. 02 99 65 19 70, contact@phakt.fr Une journée de stage pour expérimenter diverses techniques de dessin: découverte ou redécouverte du graphite, de la pierre noire et du lavis au service d’une composition personnelle. PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 14 décembre 2019 – 10h00 à 17h00

