Rencontre avec l’artiste Thomas Tudoux PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Rencontre avec l’artiste Thomas Tudoux PHAKT – Centre culturel Colombier, 16 novembre 2019 15:00, Rennes. Samedi 16 novembre 2019, 15h00 Sur place gratuit 02 99 65 19 70, contact@phakt.fr, http://www.phakt.fr Venez rencontrer Thomas Tudoux et aborder avec lui les notions et questionnements travaillés dans son exposition. “Pros du Quotidien” explore la hiérarchie des temps de la vie, scolarité – vie professionnelle – retraite, e, dessinant les contours d’une société où les liens entre travail et rémunération seraient définitivement rompus. PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 16 novembre 2019 – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu PHAKT - Centre culturel Colombier Adresse 5 place des colombes rennes Ville Rennes lieuville PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes Departement Ille-et-Vilaine

PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Rencontre avec l’artiste Thomas Tudoux PHAKT – Centre culturel Colombier 2019-11-16 was last modified: by Rencontre avec l’artiste Thomas Tudoux PHAKT – Centre culturel Colombier PHAKT - Centre culturel Colombier 16 novembre 2019 15:00 PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine