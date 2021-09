Processus Placards Documents PHAKT – Centre culturel Colombier, 1 octobre 2021 14:00, Rennes.

1 octobre – 5 novembre Sur place Entrée libre

Dans le cadre du festival Teenage Kicks, «Processus Placards Documents» est une exposition autour des pratiques d’affichage libre par les artistes Mathieu Tremblin et Arzhel Prioul (Mardi Noir).

En partenariat et dans le cadre de la 5ème édition du festival Teenage Kicks, «Processus Placards Documents» est une exposition autour des pratiques d’affichage libre par les artistes urbains Mathieu Tremblin et Arzhel Prioul (Mardi Noir).

«Processus Placards Documents» rassemble des affiches, images, textes et documents sur le travail préliminaire d’observation et le processus créatif dans la ville, de sa documentation à son archivage. Tremblin et Prioul rejouent et déplacent le format de l’exposition-dossier (présentation thématique des collections d’un musée) dans le champ de l’art urbain comme une réponse à la figure impossible de l’exposition des œuvres urbaines; et ils invitent de cette manière les visiteurs à s’approprier leurs outils visuels et à les propager depuis l’espace d’exposition vers l’espace urbain, et inversement.

Le 2 octobre 2021 aura lieu la rencontre publique avec les artistes au PHAKT, ainsi qu’un parcours découverte des œuvres murales crées à l’occasion de la 5 ème édition du festival Teenage Kicks.

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

