“Pas si bête ! Une épopée animalière” PHAKT – Centre culturel Colombier, 3 juin 2019 13:00, Rennes.

3 – 8 juin 2019 Sur place Entrée libre et gratuite

Chaque saison, les adhérent.e.s (petits et grands) des ateliers arts visuels du PHAKT présentent les productions réalisées dans les ateliers à partir d’une thématique commune à tous. Vous trouverez dans cette exposition un ensemble de recherches qui explorent la figure animale, les créatures et autres monstres ou chimères dans un bestiaire ludique et coloré mais aussi inquiétant, poétique ou politique.

Depuis les premières traces de productions humaines de la Grotte Chauvet (-35 000 ans) jusqu’aux résines animales de Damien Hirst, l’animal a été représenté puis utilisé dans le domaine artistique. Entre observation clinique, détournement et idéalisation, l’animal, réel ou imaginaire, fascine et sert de multiples desseins d’artistes ; recherches techniques, exploration picturale, satire politique et sociale, narration ; l’animal est un référent symbolique incontournable pour évoquer la société de hommes…

Aujourd’hui, alors que nous devons admettre que les activités humaines ont profondément modifié les éco-systèmes, la condition animale nous interroge plus que jamais sur les valeurs qui fondent notre humanité et ce que sera notre devenir…

C’est donc une thématique riche, large et ludique qui a permis de nombreux développements plastiques, picturaux, photographiques et graphiques tout autant qu’une traversée de l’histoire de l’art.

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

lundi 3 juin 2019 – 13h00 à 19h00

mardi 4 juin 2019 – 13h00 à 19h00

mercredi 5 juin 2019 – 09h00 à 19h00

jeudi 6 juin 2019 – 13h00 à 19h00

vendredi 7 juin 2019 – 13h00 à 19h00

samedi 8 juin 2019 – 13h00 à 18h30