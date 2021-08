Rennes PHAKT - Centre culturel Colombier Ille-et-Vilaine, Rennes Natura PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Natura PHAKT – Centre culturel Colombier, 1 septembre 2021 14:00, Rennes. 1 – 24 septembre Entrée libre Grande Expo des adhérent⋅e⋅s du PHAKT Comme chaque saison, les adhérent⋅e⋅s (petits et grands) des ateliers arts visuels du PHAKT présentent les productions réalisées dans les ateliers à partir d’une thématique commune à tous. Le thème de la saison 2020 – 2021 était : Une découverte subjective d’un monde végétal rural, sauvage et urbain. Le vernissage aura lieu le vendredi 3 septembre à 18h. PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 1er septembre – 14h00 à 18h00

jeudi 2 septembre – 14h00 à 18h00

vendredi 3 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 4 septembre – 14h00 à 18h00

lundi 6 septembre – 14h00 à 18h00

mardi 7 septembre – 14h00 à 18h00

mercredi 8 septembre – 14h00 à 18h00

jeudi 9 septembre – 14h00 à 18h00

vendredi 10 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 11 septembre – 14h00 à 18h00

lundi 13 septembre – 14h00 à 18h00

mardi 14 septembre – 14h00 à 18h00

mercredi 15 septembre – 14h00 à 18h00

jeudi 16 septembre – 14h00 à 18h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

lundi 20 septembre – 14h00 à 18h00

mardi 21 septembre – 14h00 à 18h00

mercredi 22 septembre – 14h00 à 18h00

jeudi 23 septembre – 14h00 à 18h00

vendredi 24 septembre – 14h00 à 18h00

Heure : 14:00 - 18:00
Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes
Lieu PHAKT - Centre culturel Colombier
Adresse 5 place des colombes rennes
Ville Rennes