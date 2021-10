Rennes PHAKT - Centre culturel Colombier Ille-et-Vilaine, Rennes Le voile du palais PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Le voile du palais PHAKT – Centre culturel Colombier, 19 novembre 2021 14:00, Rennes. 19 novembre – 22 décembre Sur place Entrée libre et gratuite https://www.phakt.fr/ La voix comme technologie du corps, l’enregistrement comme technologie de la voix. « Le voile du palais » propose d’explorer le rapport entre voix et technologie, qu’elle soit organique ou mécanique. Il s’agit de considérer la voix comme technologie du corps et, en partant de la part d’artificialité résidant dans ce qui semble le plus naturel, l’enregistrement et l’amplification comme technologie de la voix. Artistes : Mathilde LAVENNE (Fr) | VOID (Be) | Richard MARNIER (Fr) | Julien NÉDÉLEC (Fr) Commissariat : Le Bon Accueil – REVERB

Partenariats : Edulab Pasteur PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 19 novembre – 14h00 à 18h00

