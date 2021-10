Le Voile du Palais PHAKT – Centre culturel Colombier, 18 novembre 2021 18:00, Rennes.

18 novembre – 18 décembre Sur place Entrée libre

La voix comme technologie du corps, l’enregistrement comme technologie de la voix.

Gert Aertsen (BE), Aaron Martin & Melissa Dubbin (USA), Aleksander Kolkowski (UK), Martin Riches (UK/DE), Mathilde Lavenne (FR), Rainier Lericolais (FR), Richard Marnier (FR), Julien Nédélec (FR), VOID (BE).

Dans son célèbre roman « Le fantôme de l’Opéra », Gaston Leroux évoque l’étrange cérémonie qui s’est -réellement- tenue le 24 décembre 1907 sous L’Opéra Garnier (Paris), au cours de laquelle les voix des plus grands chanteurs et chanteuses d’Opéra de l’époque, enregistrées sur disques, on été emmurées afin d’être transmises aux générations futures.

Au travers d’une sélection de 10 artistes contemporains français et étrangers cette exposition revisite l’imaginaire tant lié à l’Opéra qu’aux débuts des technologies de l’enregistrement au 19ème siècle et envisage le chant comme une technologie du corps, et l’enregistrement comme une technologie de la voix.

Commissariat Le Bon Accueil – REVERB

Coproduction Le Bon Accueil -REVERB- | Phakt Colombier

Partenaire : EDULAB Pasteur

Exposition du 18 novembre au 18 décembre

Vernissage le 18 novembre de 18h00

EduLab Pasteur du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00

Phakt Colombier du lundi, mardi 13h00 à 19h00 samedi 14h00 à 18h00

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

