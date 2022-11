Le Rance se fait Poulpe PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Le Rance se fait Poulpe PHAKT – Centre culturel Colombier, 21 novembre 2022 13:00, Rennes. 21 novembre – 17 décembre Sur place Entrée libre https://www.phakt.fr/exposition/le-rance-se-fait-poulpe, contact@phakt.fr, 02 99 65 19 70

Le Rance se fait Poulpe est une exposition qui s’inscrit dans la continuité d’un projet théâtral de Massimo Dean, Richard Louvet et Yvon Le Men avec une troupe de comédien·nes « à la marge ». « Le Rance se fait Poulpe » est la suite d’une aventure artistique et humaine autour d’une création théâtrale initiée en 2019 sous le nom « Le Rance n’est pas un fleuve ». Composée à la fois de comédien·nes, musicien·nes, poètes, photographes et plasticien·nes, cette troupe a présenté au printemps dernier un spectacle au TNB (Les Epiphaniques). Menés par le metteur en scène Massimo Dean, ils-elles poursuivent leurs recherches et posent leurs valises au PHAKT pour maintenant comprendre et expérimenter les liens qui les unissent. La galerie se transforme en atelier pour accueillir les différentes pratiques du groupe. Elle devient un point de rendez-vous pour transposer et rendre visible au public ce cheminement de création d’un futur spectacle. Ces liens qui nous unissent donnent également lieu à des ateliers quotidiens de création. Les résonances de ces croisements créatifs activent un mouvement commun : les 8 bras du poulpe. PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 21 novembre – 13h00 à 19h00

