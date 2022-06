La dérivante PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La dérivante PHAKT – Centre culturel Colombier, 7 juillet 2022 18:30, Rennes. 7 – 30 juillet Sur place Entrée libre contact@phakt.fr

Dans le cadre d’Exporama et de « La dérivante », le Phakt propose une programmation vidéo internationale imaginé par les artistes Nyima Leray et Jonas Delhaye. Dans le cadre d’Exporama, L’Oeil d’Oodaaq, le Lieu et le Phakt s’associent pour proposer un projet en trois volets intitulée la « La dérivante » imaginé par les artistes Nyima Leray et Jonas Delhaye. Une exposition dans la galerie du Lieu, local de L’Oeil d’Oodaaq, puis une programmation vidéo internationale présentée dans la galerie du Phakt, et enfin une sculpture flottante installée promenade du Lavoir à Rennes. Vernissage le 07/07/2022 à 18h30 au Phakt. PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 7 juillet – 18h30 à 23h00

vendredi 8 juillet – 14h00 à 18h30

samedi 9 juillet – 14h00 à 18h30

lundi 11 juillet – 14h00 à 18h30

mardi 12 juillet – 14h00 à 18h30

mercredi 13 juillet – 14h00 à 18h30

jeudi 14 juillet – 14h00 à 18h30

vendredi 15 juillet – 14h00 à 18h30

samedi 16 juillet – 14h00 à 18h30

lundi 18 juillet – 14h00 à 18h30

mardi 19 juillet – 14h00 à 18h30

mercredi 20 juillet – 14h00 à 18h30

jeudi 21 juillet – 14h00 à 18h30

vendredi 22 juillet – 14h00 à 18h30

samedi 23 juillet – 14h00 à 18h30

lundi 25 juillet – 14h00 à 18h30

mardi 26 juillet – 14h00 à 18h30

mercredi 27 juillet – 14h00 à 18h30

jeudi 28 juillet – 14h00 à 18h30

vendredi 29 juillet – 14h00 à 18h30

samedi 30 juillet – 14h00 à 18h30

Détails Heure : 18:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu PHAKT - Centre culturel Colombier Adresse 5 place des colombes rennes Ville Rennes lieuville PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes Departement Ille-et-Vilaine

PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

La dérivante PHAKT – Centre culturel Colombier 2022-07-07 was last modified: by La dérivante PHAKT – Centre culturel Colombier PHAKT - Centre culturel Colombier 7 juillet 2022 18:30 PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine